Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 29 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 29 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|29,00
|30,00
|Arpa
|HTS
|2,14
|2,60
|Susam
|HTS
|25,00
|25,00
|Buğday
|HTS
|2,04
|2,30
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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