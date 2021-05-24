Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 29 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 29 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

29,00

30,00

Arpa

HTS

2,14

2,60

Susam

HTS

25,00

25,00

Buğday

HTS

2,04

2,30

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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