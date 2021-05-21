Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|50,00
|50,00
|Karkas et
|HTS
|40,00
|40,00
|Buğday
|HTS
|2,18
|2,18
|Arpa
|HMS
|1,25
|1,25
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
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