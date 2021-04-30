Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 40 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 40 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sucuk
|HTS
|40,00
|40,00
|Kemiksiz et
|HTS
|45,50
|105,00
|Kuzu eti
|HTS
|52,00
|52,00
|Buğday
|HMS
|1,80
|1,80
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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