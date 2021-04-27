Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 38 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 38 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|38,00
|38,00
|Karkas et
|HTS
|34,00
|36,00
|Sucuk
|HTS
|39,00
|50,00
|Buğday
|HMS
|1,95
|2,10
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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