Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 31 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 31 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sığır eti
|HTS
|31,00
|31,00
|Buğday
|HMS
|2,10
|2,10
|Arpa
|HMS
|1,74
|1,88
|Mısır
|HMS
|1,85
|1,85
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
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