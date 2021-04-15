Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Ekonomi
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 29 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 29 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|29,00
|30,00
|Kuzu eti
|HTS
|52,00
|54,00
|Buğday
|HMS
|2,00
|2,20
|Arpa
|HMS
|1,64
|1,80
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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