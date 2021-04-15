Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Ekonomi
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 29 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 29 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

29,00

30,00

Kuzu eti

HTS

52,00

54,00

Buğday

HMS

2,00

2,20

Arpa

HMS

1,64

1,80

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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