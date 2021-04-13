Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Ekonomi
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 30 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 30 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sığır eti
|HTS
|30,00
|30,00
|Karkas et
|HTS
|34,00
|38,80
|Buğday
|HMS
|1,75
|2,20
|Arpa
|HMS
|1,50
|1,60
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
Haber Yorumları
500