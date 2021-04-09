Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Ekonomi
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42, en yüksek 110 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42, en yüksek 110 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|42,00
|110,00
|Karkas et
|HTS
|37,00
|37,00
|Dana eti
|HTS
|37,00
|41,50
|Buğday
|HMS
|2,20
|2,20
|Arpa
|HMS
|1,67
|1,80
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
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