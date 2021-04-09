Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Ekonomi
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42, en yüksek 110 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42, en yüksek 110 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

42,00

110,00

Karkas et

HTS

37,00

37,00

Dana eti

HTS

37,00

41,50

Buğday

HMS

2,20

2,20

Arpa

HMS

1,67

1,80

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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