Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Ekonomi
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 48, en yüksek 52 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 48, en yüksek 52 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|48,00
|52,00
|Karkas et
|HTS
|35,00
|40,00
|Dana eti
|HTS
|35,00
|39,00
|Sığır eti
|HTS
|20,40
|32,00
|Buğday
|HMS
|1,50
|2,60
|Arpa
|HMS
|1,50
|1,80
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
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