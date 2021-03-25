Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Ekonomi
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42,75 lira, en yüksek 100 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42,75 lira, en yüksek 100 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: ???????

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

42,75

100,00

Karkas et

HTS

32,00

42,52

Buğday

HMS

1,60

1,60

Arpa

HMS

1,40

1,40

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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