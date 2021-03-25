Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Ekonomi
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42,75 lira, en yüksek 100 liradan satıldı.
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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42,75 lira, en yüksek 100 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: ???????
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|42,75
|100,00
|Karkas et
|HTS
|32,00
|42,52
|Buğday
|HMS
|1,60
|1,60
|Arpa
|HMS
|1,40
|1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
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