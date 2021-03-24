Afyonkarahisar Ticaret Borsası
24.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:06
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 45 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 45 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|45,00
|45,00
|Karkas et
|HTS
|32,00
|40,00
|Sığır eti
|HTS
|24,75
|30,00
|Buğday
|HMS
|1,80
|2,10
|Arpa
|HMS
|1,25
|1,65
|Mısır
|HMS
|1,20
|1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
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