Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

24.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:06
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 45 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 45 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Dana eti

HTS

45,00

45,00

Karkas et

HTS

32,00

40,00

Sığır eti

HTS

24,75

30,00

Buğday

HMS

1,80

2,10

Arpa

HMS

1,25

1,65

Mısır

HMS

1,20

1,20

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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