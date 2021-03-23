Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

23.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:53
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 31,36, en yüksek 39,20 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 31,36, en yüksek 39,20 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

31,36

39,20

Buğday

HMS

2,00

2,50

Arpa

HMS

1,30

1,75

Beyaz Haşhaş

HMS

21,20

21,20

Sarı Haşhaş

HMS

26,47

26,47

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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