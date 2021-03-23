Afyonkarahisar Ticaret Borsası
23.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:53
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 31,36, en yüksek 39,20 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 31,36, en yüksek 39,20 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|31,36
|39,20
|Buğday
|HMS
|2,00
|2,50
|Arpa
|HMS
|1,30
|1,75
|Beyaz Haşhaş
|HMS
|21,20
|21,20
|Sarı Haşhaş
|HMS
|26,47
|26,47
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
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