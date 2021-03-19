Afyonkarahisar Ticaret Borsası
19.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:33
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 34, en yüksek 39,50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 34, en yüksek 39,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|34,00
|39,50
|Sığır eti
|HTS
|20,20
|32,50
|Kemiksiz et
|HTS
|43,25
|70,75
|Buğday
|HMS
|2,20
|2,30
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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