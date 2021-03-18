Afyonkarahisar Ticaret Borsası
18.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:49
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) yulafın kilogramı 1,25 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) yulafın kilogramı 1,25 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Yulaf
|HMS
|1,25
|1,25
|Mısır
|HTS
|2,11
|2,11
|Buğday
|HMS
|1,35
|2,40
|Arpa
|HMS
|1,25
|1,78
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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