Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

18.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:49
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) yulafın kilogramı 1,25 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) yulafın kilogramı 1,25 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Yulaf

HMS

 1,25

 1,25

Mısır

HTS

 2,11

 2,11

Buğday

HMS

 1,35

 2,40

Arpa

HMS

 1,25

 1,78

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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