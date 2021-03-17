Afyonkarahisar Ticaret Borsası
17.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:08
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) kuzu etinin kilogramı en düşük 52 lira, en yüksek 54 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) kuzu etinin kilogramı en düşük 52 lira, en yüksek 54 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuzu eti
|HTS
|52,00
|54,00
|Mısır
|HTS
|1,77
|2,00
|Buğday
|HMS
|1,20
|2,80
|Arpa
|HMS
|1,00
|1,90
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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