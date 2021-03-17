Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

17.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:08
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) kuzu etinin kilogramı en düşük 52 lira, en yüksek 54 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) kuzu etinin kilogramı en düşük 52 lira, en yüksek 54 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kuzu eti

HTS

52,00

54,00

Mısır

HTS

 1,77

 2,00

Buğday

HMS

 1,20

 2,80

Arpa

HMS

 1,00

 1,90

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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