Afyonkarahisar Ticaret Borsası
16.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:26
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) karkas etin kilogramı 39 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) karkas etin kilogramı 39 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|39,00
|39,00
|Dana eti
|HTS
|40,00
|42,00
|Buğday
|HMS
|1,90
|2,20
|Arpa
|HMS
|1,50
|1,75
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
Haber Yorumları
500