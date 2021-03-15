Afyonkarahisar Ticaret Borsası
15.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:07
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) karkas etin kilogramı 30 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) karkas etin kilogramı 30 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|30,00
|30,00
|Yem
|HTS
|1,72
|2,05
|Buğday
|HMS
|2,20
|2,75
|Arpa
|HMS
|1,50
|1,76
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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