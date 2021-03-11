Afyonkarahisar Ticaret Borsası
11.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:44
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|50,00
|50,00
|Sığır eti
|HTS
|32,00
|32,00
|Dana eti
|HTS
|35,00
|39,00
|Buğday
|HMS
|1,90
|2,00
|Arpa
|HMS
|1,60
|1,60
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
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