Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

10.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:25
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 44, en yüksek 53 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 44, en yüksek 53 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

44,00

53,00

Dana eti

HTS

36,00

43,50

Düve eti

HTS

37,00

39,00

Buğday

HMS

2,02

2,02

Arpa

HMS

1,10

1,70

Mısır

HMS

1,75

1,75

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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