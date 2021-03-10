Afyonkarahisar Ticaret Borsası
10.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:25
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 44, en yüksek 53 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 44, en yüksek 53 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|44,00
|53,00
|Dana eti
|HTS
|36,00
|43,50
|Düve eti
|HTS
|37,00
|39,00
|Buğday
|HMS
|2,02
|2,02
|Arpa
|HMS
|1,10
|1,70
|Mısır
|HMS
|1,75
|1,75
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
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