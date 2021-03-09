Afyonkarahisar Ticaret Borsası
09.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:13
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 45,25 en yüksek 97,75 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 45,25 en yüksek 97,75 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|45,25
|97,75
|Karkas et
|HTS
|43,25
|43,25
|Kırıntı et
|HTS
|34,75
|34,75
|Buğday
|HMS
|1,80
|2,20
|Arpa
|HMS
|1,60
|1,70
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
Haber Yorumları
500