Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

09.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:13
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 45,25 en yüksek 97,75 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 45,25 en yüksek 97,75 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

45,25

97,75

Karkas et

HTS

43,25

43,25

Kırıntı et

HTS

34,75

34,75

Buğday

HMS

1,80

2,20

Arpa

HMS

1,60

1,70

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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