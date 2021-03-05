Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

05.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:06
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 35,01 lira, en yüksek 39 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 35,01 lira, en yüksek 39 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Dana eti

HTS

35,01

39,00

Aspir

HMS

 2,00

 2,00

Buğday

HMS

 1,80

 2,00

Arpa

HMS

 1,40

 1,70

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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