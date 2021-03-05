Afyonkarahisar Ticaret Borsası
05.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:06
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 35,01 lira, en yüksek 39 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 35,01 lira, en yüksek 39 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|35,01
|39,00
|Aspir
|HMS
|2,00
|2,00
|Buğday
|HMS
|1,80
|2,00
|Arpa
|HMS
|1,40
|1,70
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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