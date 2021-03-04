Afyonkarahisar Ticaret Borsası
04.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:20
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) sığır etinin kilogramı en düşük 22 lira, en yüksek 23 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) sığır etinin kilogramı en düşük 22 lira, en yüksek 23 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sığır eti
|HTS
|22,00
|23,00
|Dana eti
|HTS
|32,00
|39,02
|Buğday
|HMS
|2,00
|2,53
|Arpa
|HMS
|1,10
|1,75
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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