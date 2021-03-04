Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

04.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:20
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) sığır etinin kilogramı en düşük 22 lira, en yüksek 23 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) sığır etinin kilogramı en düşük 22 lira, en yüksek 23 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sığır eti

HTS

22,00

23,00

Dana eti

HTS

32,00

39,02

Buğday

HMS

 2,00

 2,53

Arpa

HMS

 1,10

 1,75

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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