Afyonkarahisar Ticaret Borsası
03.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:48
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 39 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 39 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|39,00
|40,00
|Karkas et
|HTS
|36,00
|36,50
|Kemiksiz et
|HTS
|45,00
|50,00
|Arpa
|HMS
|1,60
|1,66
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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