Afyonkarahisar Ticaret Borsası
25.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:40
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı en düşük 43 lira, en yüksek 100 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı en düşük 43 lira, en yüksek 100 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|43,00
|100,00
|Dana eti
|HTS
|32,25
|37,50
|Sığır eti
|HTS
|26,00
|33,00
|Karkas et
|HTS
|31,00
|42,00
|Buğday
|HMS
|2,00
|2,50
|Arpa
|HMS
|1,70
|1,70
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
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