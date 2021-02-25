Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

25.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:40
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı en düşük 43 lira, en yüksek 100 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı en düşük 43 lira, en yüksek 100 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

43,00

100,00

Dana eti

HTS

32,25

37,50

Sığır eti

HTS

26,00

33,00

Karkas et

HTS

31,00

42,00

Buğday

HMS

2,00

2,50

Arpa

HMS

1,70

1,70

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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