Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

24.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:18
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42,25, en yüksek 97,75 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42,25, en yüksek 97,75 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

42,25

97,75

Dana eti

HTS

33,00

41,04

Sığır eti

HTS

24,50

32,50

Buğday

HMS

2,00

2,25

Arpa

HMS

1,10

1,10

Mısır

HMS

1,70

1,70

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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