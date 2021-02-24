Afyonkarahisar Ticaret Borsası
24.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:18
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42,25, en yüksek 97,75 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42,25, en yüksek 97,75 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|42,25
|97,75
|Dana eti
|HTS
|33,00
|41,04
|Sığır eti
|HTS
|24,50
|32,50
|Buğday
|HMS
|2,00
|2,25
|Arpa
|HMS
|1,10
|1,10
|Mısır
|HMS
|1,70
|1,70
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
Haber Yorumları
500