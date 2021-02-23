Afyonkarahisar Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

23.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:17
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 35 lira, en yüksek 39,50 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 35 lira, en yüksek 39,50 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Dana eti

HTS

35,00

39,50

Sığır eti

HTS

24,50

32,00

Karkas et

HTS

33,50

37,00

Buğday

HMS

1,40

2,90

Arpa

HMS

1,20

1,90

Mısır

HTS

1,77

1,77

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Murat Kurum Özlem Zengin Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Zeki Müren Aleyna Tilki Meghan Markle Meltem Miraloğlu
Spor Umut Bulut Hakan Kutlu Hüseyin Göçek Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Mart İzmir Göztepe Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 15:23:12. #1.14#
title