Afyonkarahisar Ticaret Borsası
23.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:17
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 35 lira, en yüksek 39,50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 35 lira, en yüksek 39,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|35,00
|39,50
|Sığır eti
|HTS
|24,50
|32,00
|Karkas et
|HTS
|33,50
|37,00
|Buğday
|HMS
|1,40
|2,90
|Arpa
|HMS
|1,20
|1,90
|Mısır
|HTS
|1,77
|1,77
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
Haber Yorumları
500