Afyonkarahisar Ticaret Borsası
19.02.2021 15:23 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:26
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|50,00
|50,00
|Sığır eti
|HTS
|27,00
|29,00
|Sucuk
|HTS
|49,00
|49,00
|Arpa
|HMS
|1,77
|1,77
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
Haber Yorumları
500