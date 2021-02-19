Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

19.02.2021 15:23 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:26
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 50 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 50 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

50,00

50,00

Sığır eti

HTS

27,00

29,00

Sucuk

HTS

49,00

49,00

Arpa

HMS

 1,77

 1,77

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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