Afyonkarahisar Ticaret Borsası
18.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:54
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kırıntı etin kilogramı 32,75 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kırıntı etin kilogramı 32,75 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/lira) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırıntı et
|HTS
|32,75
|32,75
|Karkas et
|HTS
|30,86
|42,00
|Sucuk
|HTS
|36,00
|63,34
|Arpa
|HMS
|1,45
|1,45
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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