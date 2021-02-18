Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

18.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:54
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kırıntı etin kilogramı 32,75 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kırıntı etin kilogramı 32,75 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/lira) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kırıntı et

HTS

32,75

32,75

Karkas et

HTS

30,86

42,00

Sucuk

HTS

36,00

63,34

Arpa

HMS

 1,45

 1,45

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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