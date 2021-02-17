Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

17.02.2021 12:01 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:06
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) beyaz haşhaşın kilogramı 26,25 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) beyaz haşhaşın kilogramı 26,25 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Beyaz haşhaş

HTS

26,25

26,25

Susam

HTS

14,69

14,69

Buğday

HMS

2,00

2,40

Arpa

HMS

1,10

1,45

Mısır

HTS

1,81

1,81

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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