Afyonkarahisar Ticaret Borsası
17.02.2021 12:01 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:06
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) beyaz haşhaşın kilogramı 26,25 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) beyaz haşhaşın kilogramı 26,25 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Beyaz haşhaş
|HTS
|26,25
|26,25
|Susam
|HTS
|14,69
|14,69
|Buğday
|HMS
|2,00
|2,40
|Arpa
|HMS
|1,10
|1,45
|Mısır
|HTS
|1,81
|1,81
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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