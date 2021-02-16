Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

16.02.2021 12:39 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:42
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kuzu etinin kilogramı en düşük 52, en yüksek 54 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kuzu etinin kilogramı en düşük 52, en yüksek 54 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kuzu eti

HTS

52,00

54,00

Kemiksiz et

HTS

55,00

85,00

Sucuk

HTS

59,12

70,72

Pastırma

HTS

80,58

121,55

Buğday

HTS

 1,75

 2,50

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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