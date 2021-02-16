Afyonkarahisar Ticaret Borsası
16.02.2021 12:39 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:42
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kuzu etinin kilogramı en düşük 52, en yüksek 54 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kuzu etinin kilogramı en düşük 52, en yüksek 54 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuzu eti
|HTS
|52,00
|54,00
|Kemiksiz et
|HTS
|55,00
|85,00
|Sucuk
|HTS
|59,12
|70,72
|Pastırma
|HTS
|80,58
|121,55
|Buğday
|HTS
|1,75
|2,50
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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