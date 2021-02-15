Afyonkarahisar Ticaret Borsası
15.02.2021 14:45 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:48
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı en düşük 44,54, en yüksek 46,10 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı en düşük 44,54, en yüksek 46,10 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|44,54
|46,10
|Karkas et
|HTS
|23,20
|38,50
|Sucuk
|HTS
|42,59
|52,00
|Buğday
|HTS
|2,10
|2,14
|Fındık içi
|HTS
|30,10
|30,10
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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