Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

15.02.2021 14:45 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:48
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı en düşük 44,54, en yüksek 46,10 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı en düşük 44,54, en yüksek 46,10 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

44,54

46,10

Karkas et

HTS

23,20

38,50

Sucuk

HTS

42,59

52,00

Buğday

HTS

2,10

2,14

Fındık içi

HTS

30,10

30,10

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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