Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

11.02.2021 12:25 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:28
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı en düşük 42,25 lira, en yüksek 94,75 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı en düşük 42,25 lira, en yüksek 94,75 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

42,25

94,75

Karkas et

HTS

31,00

41,00

Buğday

HMS

2,40

2,50

Arpa

HMS

1,10

1,78

Mısır

HTS

2,00

2,21

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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