Afyonkarahisar Ticaret Borsası
10.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:18
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42,50 en yüksek 99,00 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42,50 en yüksek 99,00 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|42,50
|99,00
|Karkas et
|HTS
|19,00
|42,00
|Buğday
|HMS
|1,80
|2,15
|Arpa
|HMS
|1,20
|1,70
|Mısır
|HTS
|1,83
|1,95
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
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