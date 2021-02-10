Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

10.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:18
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42,50 en yüksek 99,00 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42,50 en yüksek 99,00 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

42,50

99,00

Karkas et

HTS

19,00

42,00

Buğday

HMS

1,80

2,15

Arpa

HMS

1,20

1,70

Mısır

HTS

1,83

1,95

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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