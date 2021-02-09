Afyonkarahisar Ticaret Borsası
09.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:50
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/lira) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|50,00
|50,00
|Karkas et
|HTS
|23,16
|38,00
|Buğday
|HMS
|1,85
|2,40
|Beyaz Haşhaş
|HMS
|22,00
|25,00
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
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