Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

09.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:50
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 50 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 50 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/lira) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

50,00

50,00

Karkas et

HTS

23,16

38,00

Buğday

HMS

1,85

2,40

Beyaz Haşhaş

HMS

22,00

25,00

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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