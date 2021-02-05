Afyonkarahisar Ticaret Borsası
05.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:28
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) karkas etin kilogramı en düşük 29 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) karkas etin kilogramı en düşük 29 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|29,00
|40,00
|Sucuk
|HTS
|53,97
|75,71
|Buğday
|HTS
|1,85
|1,85
|Soya
|HTS
|4,62
|4,99
|Buğday unu
|HTS
|2,31
|3,20
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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