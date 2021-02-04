Afyonkarahisar Ticaret Borsası
04.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:34
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) karkas etin kilogramı en düşük 24, en yüksek 38,58 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) karkas etin kilogramı en düşük 24, en yüksek 38,58 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatı şöyle:
|Ürün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|24,00
|38,58
|Mavi haşhaş
|HTS
|22,80
|22,80
|Buğday
|HTS
|1,76
|2,68
|Arpa
|HTS
|1,35
|2,00
|Yulaf
|HTS
|2,47
|2,47
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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