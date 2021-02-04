Afyonkarahisar Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

04.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:34
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) karkas etin kilogramı en düşük 24, en yüksek 38,58 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) karkas etin kilogramı en düşük 24, en yüksek 38,58 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatı şöyle:

Ürün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

24,00

38,58

Mavi haşhaş

HTS

22,80

22,80

Buğday

HTS

 1,76

 2,68

Arpa

HTS

 1,35

 2,00

Yulaf

HTS

 2,47

 2,47

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Barış Manço Defne Samyeli Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Deniz Türüç Mustafa Cengiz Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ankara Rektör Antalya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 15:36:48. #1.16#
title