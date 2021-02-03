Afyonkarahisar Ticaret Borsası
03.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:08
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 29, en yüksek 39 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 29, en yüksek 39 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|29,00
|39,00
|Sucuk
|HTS
|15,74
|41,66
|Buğday
|HTS
|2,07
|2,19
|Arpa
|HTS
|1,74
|1,76
|Mısır
|HTS
|1,74
|1,85
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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