Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

03.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:08
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 29, en yüksek 39 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 29, en yüksek 39 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

29,00

39,00

Sucuk

HTS

15,74

41,66

Buğday

HTS

 2,07

 2,19

Arpa

HTS

 1,74

 1,76

Mısır

HTS

 1,74

 1,85

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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