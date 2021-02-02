Afyonkarahisar Ticaret Borsası
02.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:50
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 42, en yüksek 97 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 42, en yüksek 97 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|42,00
|97,00
|Karkas et
|HTS
|25,00
|45,00
|Kuzu eti
|HTS
|50,00
|108,00
|Pastırma
|HTS
|106,48
|113,88
|Sucuk
|HTS
|58,00
|64,61
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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