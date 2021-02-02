Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

02.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:50
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 42, en yüksek 97 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 42, en yüksek 97 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

42,00

97,00

Karkas et

HTS

25,00

45,00

Kuzu eti

HTS

50,00

108,00

Pastırma

HTS

106,48

113,88

Sucuk

HTS

 58,00

 64,61

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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