Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

01.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:18
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 50,75, en yüksek 94,75 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 50,75, en yüksek 94,75 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

50,75

94,75

Karkas et

HTS

31,75

42,25

Sucuk

HTS

59,12

68,43

Pastırma

HTS

80,58

120,96

Kavurma

HTS

64,93

105,01

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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