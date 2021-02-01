Afyonkarahisar Ticaret Borsası
01.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:18
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 50,75, en yüksek 94,75 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 50,75, en yüksek 94,75 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|50,75
|94,75
|Karkas et
|HTS
|31,75
|42,25
|Sucuk
|HTS
|59,12
|68,43
|Pastırma
|HTS
|80,58
|120,96
|Kavurma
|HTS
|64,93
|105,01
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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