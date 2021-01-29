Afyonkarahisar Ticaret Borsası
29.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:08
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 26, en yüksek 35 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 26, en yüksek 35 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|26,00
|35,00
|Buğday
|HTS
|2,05
|2,28
|Arpa
|HTS
|1,72
|1,87
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
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