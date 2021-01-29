Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

29.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:08
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 26, en yüksek 35 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 26, en yüksek 35 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

26,00

35,00

Buğday

HTS

2,05

2,28

Arpa

HTS

1,72

1,87

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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