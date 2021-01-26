Afyonkarahisar Ticaret Borsası
26.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:10
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 44,44, en yüksek 47 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 44,44, en yüksek 47 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|44,44
|47,00
|Karkas et
|HTS
|27,75
|41,67
|Buğday
|HMS
|1,80
|2,40
|Arpa
|HMS
|1,10
|2,10
|Mısır
|HTS
|1,64
|2,00
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
Haber Yorumları
500