Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

20.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:11
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda manda etinin kilogramı 34,50 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda manda etinin kilogramı 34,50 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Manda eti

HTS

34,50

34,50

Karkas et

HTS

18,00

42,00

Arpa

HTS

1,62

1,74

Buğday

HTS

2,12

2,12

Buğday unu

HTS

2,42

2,89

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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