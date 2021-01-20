Afyonkarahisar Ticaret Borsası
20.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:11
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda manda etinin kilogramı 34,50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda manda etinin kilogramı 34,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Manda eti
|HTS
|34,50
|34,50
|Karkas et
|HTS
|18,00
|42,00
|Arpa
|HTS
|1,62
|1,74
|Buğday
|HTS
|2,12
|2,12
|Buğday unu
|HTS
|2,42
|2,89
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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