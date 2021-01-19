Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

19.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:54
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 60,20 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 60,20 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

60,20

60,20

Kuzu eti

HTS

47,75

85,65

Arpa

HMS

1,40

1,75

Buğday

HMS

1,40

2,90

Yağlık Ayçiçeği

HMS

3,60

3,60

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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