Afyonkarahisar Ticaret Borsası
19.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:54
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 60,20 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 60,20 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|60,20
|60,20
|Kuzu eti
|HTS
|47,75
|85,65
|Arpa
|HMS
|1,40
|1,75
|Buğday
|HMS
|1,40
|2,90
|Yağlık Ayçiçeği
|HMS
|3,60
|3,60
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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