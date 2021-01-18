Afyonkarahisar Ticaret Borsası
18.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:00
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 43,50, en yüksek 93 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 43,50, en yüksek 93 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|43,50
|93,00
|Karkas et
|HTS
|29,00
|90,00
|Arpa
|HMS
|1,70
|1,75
|Buğday
|HMS
|1,65
|1,70
|Yağlık Ayçiçeği
|HMS
|2,05
|2,05
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
Haber Yorumları
500