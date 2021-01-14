Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

14.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:40
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 48, en yüksek 95 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 48, en yüksek 95 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

48,00

95,00

Karkas et

HTS

30,00

39,78

Arpa

HMS

1,70

1,75

Mısır

HMS

1,35

1,35

Yağlık Ayçiçeği

HMS

3,40

3,40

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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