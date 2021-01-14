Afyonkarahisar Ticaret Borsası
14.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:40
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 48, en yüksek 95 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 48, en yüksek 95 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|48,00
|95,00
|Karkas et
|HTS
|30,00
|39,78
|Arpa
|HMS
|1,70
|1,75
|Mısır
|HMS
|1,35
|1,35
|Yağlık Ayçiçeği
|HMS
|3,40
|3,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
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