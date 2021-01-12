Afyonkarahisar Ticaret Borsası
12.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:34
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 46, en yüksek 50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 46, en yüksek 50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle: ???????
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|46,00
|50,00
|Karkas et
|HTS
|36,00
|36,00
|Buğday
|HMS
|2,02
|2,05
|Arpa
|HMS
|1,40
|1,68
|Mısır
|HTS
|1,47
|1,71
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
Haber Yorumları
500