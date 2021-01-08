Afyonkarahisar Ticaret Borsası
08.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:08
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kuzu etinin kilogramı 57,72 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kuzu etinin kilogramı 57,72 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle: ???????
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuzu eti
|HTS
|57,72
|57,72
|Kemiksiz et
|HTS
|46,25
|46,25
|Karkas et
|HTS
|14,00
|37,00
|Buğday
|HMS
|1,70
|2,52
|Arpa
|HMS
|1,68
|1,75
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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