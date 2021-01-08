Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

08.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:08
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kuzu etinin kilogramı 57,72 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kuzu etinin kilogramı 57,72 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle: ???????

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kuzu eti

HTS

57,72

57,72

Kemiksiz et

HTS

46,25

46,25

Karkas et

HTS

14,00

37,00

Buğday

HMS

 1,70

 2,52

Arpa

HMS

 1,68

 1,75

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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