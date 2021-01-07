Afyonkarahisar Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

07.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:26
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kırıntı etin kilogramı en düşük 28 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kırıntı etin kilogramı en düşük 28 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle: ???????

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kırıntı et

HTS

28,00

30,00

Buğday unu

HTS

 2,07

 3,00

Buğday

HMS

 1,35

 2,00

Arpa

HMS

1,35

 1,65

Kepek

HTS

1,09

 1,66

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Hulusi Akar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Samet Aybaba Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Çocuk Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 16:33:34. #1.14#
title