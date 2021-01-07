Afyonkarahisar Ticaret Borsası
07.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:26
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kırıntı etin kilogramı en düşük 28 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kırıntı etin kilogramı en düşük 28 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle: ???????
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırıntı et
|HTS
|28,00
|30,00
|Buğday unu
|HTS
|2,07
|3,00
|Buğday
|HMS
|1,35
|2,00
|Arpa
|HMS
|1,35
|1,65
|Kepek
|HTS
|1,09
|1,66
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
Haber Yorumları
500