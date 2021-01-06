Afyonkarahisar Ticaret Borsası
06.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:43
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kırıntı etin kilogramı 20 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kırıntı etin kilogramı 20 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle: ???????
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırıntı et
|HTS
|20,00
|20,00
|Karkas et
|HTS
|33,00
|35,00
|Buğday
|HMS
|1,45
|2,90
|Arpa
|HMS
|1,40
|1,90
|Mısır
|HMS
|1,66
|1,92
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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