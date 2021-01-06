Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

06.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:43
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kırıntı etin kilogramı 20 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kırıntı etin kilogramı 20 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle: ???????

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kırıntı et

HTS

20,00

20,00

Karkas et

HTS

33,00

35,00

Buğday

HMS

 1,45

 2,90

Arpa

HMS

1,40

 1,90

Mısır

HMS

1,66

1,92

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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