Afyonkarahisar Ticaret Borsası
05.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:30
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle: ???????
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|50,00
|50,00
|Karkas et
|HTS
|29,00
|40,00
|Buğday
|HMS
|1,60
|2,90
|Arpa
|HMS
|1,30
|1,90
|Mısır
|HMS
|1,90
|1,90
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
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